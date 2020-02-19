Открытие рынка земли и изменения в закон о нацбезопасности: что сегодня рассмотрит Рада

Верховная рада продолжает рассматривать закон об открытии рынка земли и закон о предотвращении коррупции. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Как отмечается, сегодня нардепы также проголосуют за включение в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях, и внесения изменений в закон о нацбезопасности.

Напомним, вчера в повестке дня были те же вопросы. Верховная рада Украины по состоянию на вторник, 18 февраля, рассмотрела почти 500 правок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Отметим, в Раде рассматривают возможность назначение дополнительных пленарных заседаний ВР для ускорения рассмотрения законопроекта о рынке земли. Арахамия допускает, что такое решение может вызвать новую серию манипуляций по закону.

Как писало РБК-Украина ранее, за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов, уверяет глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.