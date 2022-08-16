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Відкриття портів для експорту металу дасть більш ніж півмільярда доларів щомісяця, - федерація

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Вівторок 16 серпня 2022 14:05
Відкриття портів для експорту металу дасть більш ніж півмільярда доларів щомісяця, - федерація Фото: выдкриття портів для експорту металу дасть більш ніж півмільярда доларів щомісяця (gmc center)
Автор: Олександр Мороз

Угоду про морський "зелений коридор" необхідно розширити для експорту металу та руди. Це забезпечить щомісячний притік валюти у країну у розмірі понад 600 мільйонів доларів, та допоможе відновити виробництво у секторі ГМК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Федерації металургів України Сергія Біленького.

"Зараз металургійна галузь зіткнулася із безпрецедентними викликами. У нас на сьогодні металургійні комбінати зменшили обсяги виробництва продукції на 84%, гірничозбагачувальні - на 75%. Прогнозуємо, що така ситуація буде зберігатися і навіть погіршуватися, якщо нічого не зробити. Розблокування портів було б дуже гарною ідеєю. До війни через морські порти у нас експортувалося понад 60% продукції гірничо-металургійного комплексу", - зауважив Біленький.

За його словами, експортні потужності аграрного і металургійного сектору співмірні, і металурги могли б забезпечувати валюти стільки ж, скільки очікується від експорту сільськогосподарської продукції - тобто, понад 600 мільйонів доларів на місяць.

"Якби в нас був Маріуполь, ми могли б говорити про мільярд (надходжень щомісяця, - ред.). Але поки що ми не знаємо, в якому стані перебувають ті металургійні підприємства, які там залишились. Відомо, що "Азовсталь" зазнала дуже значних пошкоджень. Що стосується комбінату імені Ілліча - взагалі жодної інформації. Тому агропромисловий і гірничометалургійний комплекси могли б давати співставні суми валютних надходжень. Але для цього потрібно розблокувати морські порти і зробити заходи державної підтримки", - підкреслив Біленький.

Нагадаємо, раніше в Українському союзі промисловців та підприємців (УСПП) також заявили, що розширення "зернового коридору" для експорту продукції ГМК дасть Україні потужне джерело надходження валюти, яке допоможе стабілізувати курс гривні та тримати його у контрольованому коридорі.

Своєю чергою заступник міністра економіки Тарас Качка повідомив, що Україна вже закликала міжнародних партнерів поширити угоду про "зерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

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експорт металобрухту
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