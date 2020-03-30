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Открытие Олимпиады перенесли на 23 июля 2021, - TBS

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 15:01
Открытие Олимпиады перенесли на 23 июля 2021, - TBS
Иллюстративное фото (olympic.org)

Токио почти согласовал дату с Международным олимпийским комитетом

Из-за пандемии коронавируса открытие Олимпийских игр в Токио перенесено на 23 июля 2021 года. Об этом со ссылкой на источники сообщила японская телекомпания TBS.

По данным TBS, правительство Японии находится на заключительном этапе согласования с Международным олимпийским комитетом того, что открытие Олимпийских игр в Токио состоится все-таки 23 июля 2021 года. Ожидается, что официально решение объявят уже на этой неделе.

Напомним, ранее в МОК заявляли, что Олимпийские игры в 2021 году должны пройти между крупнейшими теннисными турнирами "Большого шлема" - Уимблдоном, который завершится в середине июля, и Открытым чемпионатом США, запланированным на конец августа.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что МОК, принимая решение о переносе Олимпиады в Токио, принял во внимание то, что Япония не сможет пригласить спортсменов со всего мира из-за пандемии коронавируса. Он также отметил, что Япония может провести соревнования на должном уровне, но нет уверенности в том, что другие страны готовы к Олимпиаде, особенно после того, как Канада и Австралия снялись с Игр.

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