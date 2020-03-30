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Відкриття Олімпіади перенесли на 23 липня 2021, - TBS

Новини » Коронавірус     30.03.2020 - 15:01
Відкриття Олімпіади перенесли на 23 липня 2021, - TBS
Ілюстративне фото (olympic.org)

Токіо майже погодив дату з Міжнародним олімпійським комітетом

Через пандемію коронавірусу відкриття Олімпійських ігор в Токіо перенесено на 23 липня 2021 року. Про це з посиланням на джерела повідомила японська телекомпанія TBS.

За даними TBS, уряд Японії перебуває на завершальному етапі погодження з Міжнародним олімпійським комітетом того, що відкриття Олімпійських ігор в Токіо відбудеться все-таки 23 липня 2021 року. Очікується, що офіційно рішення оголосять вже на цьому тижні.

Нагадаємо, раніше в МОК заявляли, що Олімпійські ігри в 2021 році повинні пройти між найбільшими тенісними турнірами "Великого шолома" - Вімблдоном, який завершиться в середині липня, і Відкритим чемпіонатом США, запланованим на кінець серпня.

Голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявляв, що МОК, приймаючи рішення про перенесення Олімпіади в Токіо, взяв до уваги те, що Японія не зможе запросити спортсменів зі всього світу через пандемію коронавірусу. Він також зазначив, що Японія може провести змагання на належному рівні, але немає впевненості в тому, що інші країни готові до Олімпіади, особливо після того, як Канада і Австралія знялися з Ігор.

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