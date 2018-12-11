Два лидера "Барселоны" пропустят матч с "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов

Фото: Суарес и Месси (fcbarcelona.com)

Каталонцы уже гарантировали себе первое место в группе

"Барселона" может обойтись без своего капитана Лионеля Месси, а также форварда Луиса Суареса, в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Об этом сообщил главный тренер каталонской команды Эрнесто Вальверде, передает Express.co.uk.

31-летний аргентинец пропустил несколько поединков из-за травмы, после чего вернулся на поле в матче 15 тура испанской Примеры против "Эспаньола" (4:0), в котором оформил дубль. Уругвайский футболист также получил повреждение, однако позже вернулся в строй каталонской команды и провел на поле 79 минут против того же "Эспаньола".

По словам наставника Блаугранас Эрнесто Вальверде, в матче со "шпорами" будет ротация состава, так как его футболистам нужен отдых.

Отметим, что "Барселона" уже гарантировала себе первое место в группе, в то время как "Тоттенхэм" занимает вторую позицию в квартете, опережая Интер только по дополнительным показателям. Замыкает таблицу эйндховенский ПСВ.

Матч "Барселона" - "Тоттенхэм" состоится 11 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" перенесли из Харькова в Киев.