"Тоттенхэм" не подписал ни одного игрока в трансферное окно

Это случилось впервые за 15 лет в АПЛ

Лондонский "Тоттенхэм" стал первой командой в истории английской Премьер-лиги, которой не удалось подписать ни одного нового игрока в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

Это первый случай, с момента принятия единой системы трансферного окна для всех европейских футбольных лиг в 2003 году, когда клуб не подписал ни одного новичка. Дедлайном по трансферам в чемпионате Англии стал день до старта сезона (9 августа).

При этом лондонский клуб продлил контракты с ведущими игроками команды.

Главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино прокомментировал отсутствие приобретений.

"Если вы не можете купить игрока, который может улучшить ваш состав, самое главное - убедиться, что вы и не потеряете своих лучших игроков. Я думаю, клуб проделал отличную работу, удержав в составе своих лучших игроков", - сказал Почеттино.