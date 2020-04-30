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Відкриття лінії зіткнення, діяльність ОБСЄ: що обговорять міністри у нормандському форматі

Новини » Політика     30.04.2020 - 11:42
Відкриття лінії зіткнення, діяльність ОБСЄ: що обговорять міністри у нормандському форматі
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Також міністри обговорять питання пунктів в'їзду-виїзду

Під час відеоконференції в нормандському форматі міністри України, Німеччини, Франції та Росії обговорять відкриття лінії зіткнення та питання пунктів в'їзду-виїзду. Про це заявив голова МЗС Німеччини Гайко Маас,передає DW.

Як зазначив Маас, закриття лінії зіткнення особливо тяжко позначилося на людях похилого віку, тому будуть обговорювати відкриття лінії зіткнення та питання пунктів в'їзду-виїзду.

Ще однією темою переговорів буде діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка повинна мати можливість без обмежень та перешкод працювати на всій території України.

За його словами, сторони переговорів хочуть дати чіткий політичний мандат на імплементацію тристоронньою контактною групою інших рішень.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що відеоконференція у нормандському форматі на рівні міністрів відбудеться у четвер, 30 квітня. Кулеба зазначив, що на проведення відеоконференції погодилися всі міністри закордонних справ "нормандської четвірки".

Раніше Росія звинуватила Україну в зриві нормандського саміту в квітні. Сергій Лавров зазначив, що ні про який саміт нормандсько формату поки мови бути не може.

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