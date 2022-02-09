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Открытие КПВВ и освобождение пленных. Названы цели Украины на переговорах в Берлине

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 23:40
Открытие КПВВ и освобождение пленных. Названы цели Украины на переговорах в Берлине Фото: глава Офиса президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал цели Украины на переговорах в Берлине. Речь пойдет, в частности, об открытии КПВВ и освобождении пленных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

По словам Ермака, одной из целей украинской стороны на переговорах политических советников лидеров стран-участниц Нормандского формата будет разблокирование работы Трехсторонней контактной группы для дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

Отмечается, что украинская сторона будет также предлагать инициативы по улучшению верификации режима полного прекращения огня на востоке страны.

"Представители Украины будут обязательно поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного увольнения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

Он добавил, что на сегодняшний день Украина является центром принятия решений по безопасности на Европейском континенте и "имеет большую международную поддержку". Об этом свидетельствует, в частности, беспрецедентное количество визитов высших должностных лиц иностранных государств в Украину.

Ранее мы писали, что по мнению Зеленского, переговоры в Берлине могут приблизить саммит "нормандской четверки".

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Офис президента
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