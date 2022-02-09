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Відкриття КПВВ та звільнення полонених. Названо цілі України на переговорах у Берліні

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Середа 09 лютого 2022 23:40
Відкриття КПВВ та звільнення полонених. Названо цілі України на переговорах у Берліні Фото: глава Офісу президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Анна Полисученко

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав цілі України на переговорах у Берліні. Йтиметься, зокрема, про відкриття КПВВ та звільнення полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента України.

За словами Єрмака, однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав-учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи для подальшого просування в мирному врегулюванні і завершенні війни на Донбасі.

Відзначається, що українська сторона буде також пропонувати ініціативи щодо поліпшення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

"Представники України будуть обов'язково піднімати питання про розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб і відкриття КПВВ на лінії розмежування", - підкреслив керівник Офісу президента.

Він додав, що на сьогоднішній день Україна є центром прийняття рішень з безпеки на європейському континенті і "має велику міжнародну підтримку". Про це свідчить, зокрема, безпрецедентна кількість візитів вищих посадових осіб іноземних держав в Україну.

Раніше ми писали, що на думку Зеленського, переговори в Берліні можуть наблизити саміт "нормандської четвірки".

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Офіс президента
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