Открытие кинотеатров в Украине: в Раде назвали дату

Фото: кинотеатр (freepik)

В парламенте объяснили, почему кинотеатры не смогли открыться 10 июня

В Верховной раде назвали вероятную дату открытия кинотеатров в Украине в рамках ослабления карантина. Также в ВР рассказали, почему кинотеатры не открылись 10 июня.

Об этом в своем Telegram сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко.

По его словам, нардепы провели совместную встречу с министром здравоохранения Максимом Степановым, главой Минкульта Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

"Из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабление карантина. Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. До июля им просто не с чем встречать зрителя", - отметил парламентарий.

Стороны представили свои предложения по постепенному запуску работы кинотеатров и предварительно определили, что "кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля".

Напомним, с 10 июня в Украине разрешили открыть заведения культуры и проводить массовые мероприятия, однако кинотеатры остались закрытыми, а открытие Киевского планетария перенесли на 2 июля.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает возможность усиления карантина в Украине.

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Автор: Юлия Струк