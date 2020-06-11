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Відкриття кінотеатрів в Україні: у Раді назвали дату

Новини » Суспільство     11.06.2020 - 18:28
Відкриття кінотеатрів в Україні: у Раді назвали дату
Фото: кінотеатр (freepik)

У парламенті пояснили, чому кінотеатри не змогли відкритися 10 червня

У Верховній раді назвали ймовірну дату відкриття кінотеатрів в Україні у рамках послаблення карантину. Також у ВР розповіли, чому кінотеатри не відкрилися 10 червня.

Про це у своєму Telegram повідомив глава підкомітету у сфері кінематографу та реклами комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко.

За його словами, нардепи провели спільну зустріч з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, главою Мінкульту Олександром Ткаченком та представниками кінотеатрів.

"Через брак нових стрічок кінотеатри не були готові відкритися 10 червня. Цю дату для них визначив Кабмін у черговому етапі послаблення карантину. Втім скористатися цією можливістю кінотеатри не змогли. До липня їм просто нема з чим зустрічати глядача", - зазначив парламентар.

Сторони надали свої пропозиції щодо поступового запуску роботи кінотеатрів та попередньо визначили, що "кінотеатри зустрічатимуть глядачів з 2 липня".

Нагадаємо, з 10 червня в Україні дозволили відкрити заклади культури і проводити масові заходи, проте кінотеатри залишилися закритими, а відкриття Київського планетарію перенесли на 2 липня.

Як писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Денис Шмигаль не виключає можливість посилення карантину в Україні.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України кинотеатркарантинВерховна Рада
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