Открытие депозита в банке: рекомендации от НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) предоставил рекомендации гражданам об условиях депозитных договоров с банками. В НБУ советуют перед подписанием депозитного договора изучить все условия, возможные нюансы и риски.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечают в пресс-службе, около 7% письменных обращений граждан к НБУ касаются именно отношений по депозитам.

В НБУ рассматривают несколько распространенных спорных моментов в отношениях между гражданами и банками.

Например, клиент открыл в банке депозит с конечной датой 24 августа. За праздники он смог обратиться в банк только 25 августа. И тогда же узнал, что банк автоматически продлил его депозит. Ведь по условиям договора клиент должен был обратиться к банку в течение 5 дней до окончания срока депозита.

"Банк в таком случае не нарушил права клиента. Однако автоматическое продление срока действия депозита возможно только, если клиент дал на это согласие: подписал договор с таким условием или поставил "галочку" в соответствующем поле в мобильном приложении", - отметили в НБУ.

В НБУ, рекомендуют банкам объяснять клиентам все условия получения услуги, в частности, что будет происходить после завершения срока действия депозита. Также рекомендуют действовать на опережение: заранее информировать клиента о завершении срока действия депозита и предлагать ему варианты дальнейших действий.

Также в НБУ напоминают, что депозитные средства могут понадобиться до окончания срока договора. Гражданам советуют в случае необходимости выбирать депозит, условиями которого предусмотрена возможность досрочно снимать средства. "В то же время банкам рекомендуем рассматривать каждый случай отдельно и, по возможности, идти навстречу клиентам", - добавили в НБУ.

Еще одна спорная ситуация может возникнуть, если банк во время действия договора ввел дополнительную комиссию на возврат валютных средств. Чтобы избежать неожиданных ситуации, стоит настоять, чтобы в договоре предусматривались четкие условия возврата средств, возможные комиссии, добавили в НБУ.

"Если в отношениях с банком все же возникла ситуация, в которой банк, по вашему мнению, нарушил условия договора и ваши права, напишите обращение на имя руководства финучреждения. Если банк отказывается идти навстречу и пренебрегает жалобой, следует обращаться к НБУ", - добавили в НБУ.

Напомним, процентные ставки по новым депозитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 11,8% годовых, что на 0,1 п. п. выше, чем в марте (11,7%).

По данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в апреле 2020 года в национальной валюте составляли 37,9% годовых, что на 0,6 в. п. выше, чем в марте (37,3%).