Відкриття депозиту в банку: рекомендації від НБУ

Національний банк України (НБУ) надав рекомендації громадянам щодо умов депозитних договорів з банками. У НБУ радять перед підписанням депозитного договору вивчити усі умови, можливі нюанси та ризики.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначають у прес-службі, близько 7% письмових звернень громадян до НБУ стосуються саме відносин за депозитами.

У НБУ розглядають декілька поширених спірних моментів у відносинах між громадянами та банками.

Наприклад, клієнт відкрив у банку депозит із кінцевою датою 24 серпня. Через свята він зміг звернутися до банку лише 25 серпня. І тоді ж дізнався, що банк автоматично продовжив його депозит. Адже за умовами договору клієнт повинен був звернутися до банку впродовж 5 днів до закінчення строку депозиту.

"Банк у такому випадку не порушив права клієнта. Проте автоматичне продовження строку дії депозиту можливе лише, якщо клієнт дав на це згоду: підписав договір із такою умовою або поставив "галочку" у відповідному полі в мобільному додатку", - зазначили в НБУ.

У НБУ, рекомендують банкам пояснювати клієнтам усі умови отримання послуги, зокрема, що відбуватиметься після завершення строку дії депозиту. Також рекомендують діяти на випередження: заздалегідь інформувати клієнта про завершення терміну дії депозиту й пропонувати йому варіанти подальших дій.

Також у НБУ нагадають, що депозитні кошти можуть знадобитися до закінчення строку договору. Громадян радять в разі потреби обирати депозит, умовами якого передбачено можливість достроково знімати кошти. "Водночас банкам рекомендуємо розглядати кожен випадок окремо та, за можливості, йти назустріч клієнтам", - додали в НБУ.

Ще одна спірна ситуація може виникнути, якщо банк під час дії договору ввів додаткову комісію на повернення валютних коштів. Аби уникнути неочікуваних ситуації, варто наполягти, щоб у договорі передбачалися чіткі умови повернення коштів, можливі комісії, додали в НБУ.

"Якщо у відносинах із банком все ж виникла ситуація, в якій банк, на вашу думку, порушив умови договору та ваші права, напишіть звернення на ім’я керівництва фінустанови. Якщо банк відмовляється йти назустріч і нехтує скаргою, слід звертатися до НБУ", - додали в НБУ.

Нагадаємо процентні ставки за новими депозитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 11,8% річних, що на 0,1 п. п. вище, ніж у березні (11,7%).

За даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних, що на 0,6 в. п. вище, ніж у березні (37,3%).