Открылся последний избирательный участок на выборах

Избирательный участок на выборах президента Украины в городе Сан-Франциско (США) начал работу. Об этом сообщает украинское посольство в США на странице в Facebook.

Сообщается, что до начала голосований люди сформировали очередь.

Всего на участке зарегистрированы 23 тыс. 893 избирателя, что на 257 человек больше по сравнению с первым туром. Участок в Сан-Франциско считается одним из крупнейших по количеству зарегистрированных избирателей.

Напомним, в США началось голосование во втором туре выборов президент Украины.

Посол США в Украине Мари Йованович рассчитывает на то, что выборы 2019 будут демократическими и мирными. В частности, Йованович отметила, что надеется на высокую явку во втором туре выборов президента Украины. Накануне Йованович также заявила, что Белый дом будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины.

Отметим, сегодня в 08:00 в Украине открылись избирательные участки и начался второй тур выборов президента. Избиратели могут проголосовать до 20:00.