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Открылся последний избирательный участок на выборах

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 19:37
Открылся последний избирательный участок на выборах
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Участок считается одним из крупнейших по количеству зарегистрированных избирателей

Избирательный участок на выборах президента Украины в городе Сан-Франциско (США) начал работу. Об этом сообщает украинское посольство в США на странице в Facebook.

Сообщается, что до начала голосований люди сформировали очередь.

Всего на участке зарегистрированы 23 тыс. 893 избирателя, что на 257 человек больше по сравнению с первым туром. Участок в Сан-Франциско считается одним из крупнейших по количеству зарегистрированных избирателей.

Напомним, в США началось голосование во втором туре выборов президент Украины. 

Посол США в Украине Мари Йованович рассчитывает на то, что выборы 2019 будут демократическими и мирными. В частности, Йованович отметила, что надеется на высокую явку во втором туре выборов президента Украины. Накануне Йованович также заявила, что Белый дом будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины.

Отметим, сегодня в 08:00 в Украине открылись избирательные участки и начался второй тур выборов президента. Избиратели могут проголосовать до 20:00.

В США началось голосование на выборах президента Украины Посол США надеется на демократичность выборов в Украине
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Новости Украины Порошенко Зеленский Соединенные Штаты АмерикиСан-Франциско
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