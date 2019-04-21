Відкрилася остання виборча дільниця на виборах

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ділянка вважається одною з найбільших за кількістю зареєстрованих виборців

Виборча дільниця на виборах президента України в місті Сан-Франциско (США) почала роботу. Про це повідомляє українське посольство в США на сторінці Facebook.

Повідомляється, що до початку голосувань люди сформували чергу.

Всього на дільниці зареєстровано 23 тис. 893 виборця, що на 257 осіб більше порівняно з першим туром. Ділянка в Сан-Франциско вважається одною з найбільших за кількістю зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, в США розпочалося голосування в другому турі виборів президент України.

Посол США в Україні Марі Йованович розраховує на те, що вибори 2019 будуть демократичними і мирними. Зокрема, Йованович зазначила, що сподівається на високу явку у другому турі виборів президента України. Напередодні Йованович також заявила, що Білий дім буде співпрацювати з будь-яким обраним президентом України.

Відзначимо, сьогодні в 08:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці і почався другий тур виборів президента. Виборці можуть проголосувати до 20:00.