ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відкрилася остання виборча дільниця на виборах

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 19:37
Відкрилася остання виборча дільниця на виборах
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ділянка вважається одною з найбільших за кількістю зареєстрованих виборців

Виборча дільниця на виборах президента України в місті Сан-Франциско (США) почала роботу. Про це повідомляє українське посольство в США на сторінці Facebook.

Повідомляється, що до початку голосувань люди сформували чергу.

Всього на дільниці зареєстровано 23 тис. 893 виборця, що на 257 осіб більше порівняно з першим туром. Ділянка в Сан-Франциско вважається одною з найбільших за кількістю зареєстрованих виборців.

Нагадаємо, в США розпочалося голосування в другому турі виборів президент України.

Посол США в Україні Марі Йованович розраховує на те, що вибори 2019 будуть демократичними і мирними. Зокрема, Йованович зазначила, що сподівається на високу явку у другому турі виборів президента України. Напередодні Йованович також заявила, що Білий дім буде співпрацювати з будь-яким обраним президентом України.

Відзначимо, сьогодні в 08:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці і почався другий тур виборів президента. Виборці можуть проголосувати до 20:00.

У США почалося голосування на виборах президента України Посол США розраховує на демократичність виборів в Україні
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить другий тур голосування Результати виборів президента України
Новини України Порошенко Зеленський Сполучені Штати АмерикиСан-Франциско
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся