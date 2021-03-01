Открыли парикмахерские и салоны красоты: в Латвии ослабили карантин

В Латвии с 1 марта правительство ослабило ряд карантинных ограничений. Возобновили свою работу парикмахеры, маникюрные салоны и разрешили проводить фотосессии на улице.

Таким образом, с сегодняшнего дня в Латвии предприниматели могут возобновить работу с соблюдением ряда мер безопасности - проветривание, дезинфекция, дистанция, маски. В то же время оказывать такие услуги на дому у клиента запрещено.

Кроме того, фотографы могут проводить фотосессию на улице при участии лишь двух людей - фотографа и клиента.

Также разрешили церемонии прощания на похоронах, при условии участия не более 10 человек и не более чем из двух домохозяйств (не считая работников сопутствующих служб).