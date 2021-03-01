Открыли парикмахерские и салоны красоты: в Латвии ослабили карантин
В Латвии с 1 марта правительство ослабило ряд карантинных ограничений. Возобновили свою работу парикмахеры, маникюрные салоны и разрешили проводить фотосессии на улице.
Об этом сообщает Delfi.
Таким образом, с сегодняшнего дня в Латвии предприниматели могут возобновить работу с соблюдением ряда мер безопасности - проветривание, дезинфекция, дистанция, маски. В то же время оказывать такие услуги на дому у клиента запрещено.
Кроме того, фотографы могут проводить фотосессию на улице при участии лишь двух людей - фотографа и клиента.
Также разрешили церемонии прощания на похоронах, при условии участия не более 10 человек и не более чем из двух домохозяйств (не считая работников сопутствующих служб).
Напомним, правительство Латвии отменило действие комендантского часа на выходных. Вместо него в полиции задействуют примерно 30% от количества сотрудников, которые работали во время действия комендантского часа, чтобы предотвратить массовым собраниям людей.
Также ранее сообщалось, что правительство Латвии запретило въезд на территорию страны из несущественных причин из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании.