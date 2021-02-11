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Латвия на две недели запрещает въезд в страну

Новина українською → Рига, Четверг 11 февраля 2021 13:05
Латвия на две недели запрещает въезд в страну Фото: граница Латвии (facebook com rs gov lv)
Автор: Андрей Козловский

С Сегодняшнего дня правительство Латвии запретило въезд на территорию страны из несущественных причин из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. Запрет будет действовать до 25 февраля, при этом в дальнейшем его могут продлить более чем на две недели.

Об этом сообщает Delfi.

Как сообщается, вступившие в силу в четверг поправки в распоряжение о введении чрезвычайного положения, предполагают, что въезд в Латвию будет разрешен только при неотложных и важных причинах. Такими есть: работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Кроме того, в страну временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Британии, Ирландии, Португалии и в эти страны из-за высокой распространенности новых штаммов COVID-19. С разрешения министра сообщения могут осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров.

Напомним, в Латвии продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19 до 6 апреля.

Кроме того, для поездок в Латвию теперь необходим отрицательный тест на коронавирус. Новые правила въезда в страну начали действовать с 15 января.

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