Латвия на две недели запрещает въезд в страну

С Сегодняшнего дня правительство Латвии запретило въезд на территорию страны из несущественных причин из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. Запрет будет действовать до 25 февраля, при этом в дальнейшем его могут продлить более чем на две недели.

Как сообщается, вступившие в силу в четверг поправки в распоряжение о введении чрезвычайного положения, предполагают, что въезд в Латвию будет разрешен только при неотложных и важных причинах. Такими есть: работа, учеба, воссоединение семьи, лечение, транзит или сопровождение несовершеннолетних, возвращение на постоянное место жительства или посещение похорон.

Кроме того, в страну временно не будут осуществляться международные пассажирские перевозки через аэропорты, порты и на автобусах из Британии, Ирландии, Португалии и в эти страны из-за высокой распространенности новых штаммов COVID-19. С разрешения министра сообщения могут осуществлять пассажирские перевозки, но не более пяти пассажиров.