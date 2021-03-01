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Відкрили перукарні та салони краси: у Латвії послабили карантин

Новость на русском → Вільнюс, Понеділок 01 березня 2021 13:41
Відкрили перукарні та салони краси: у Латвії послабили карантин Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Латвії з 1 березня уряд послабив низку карантинних обмежень. Відновили свою роботу перукарі, манікюрні салони та дозволили проводити фотосесії надворі.

Про це повідомляє Delfi.

Таким чином, відсьогодні у Латвії підприємці можуть відновити роботу з дотриманням низки заходів безпеки - провітрювання, дезінфекція, дистанція, маски. Водночас надавати такі послуги вдома у клієнта заборонено.

Крім того, фотографи можуть проводити фотосесію на дворі за участі лише двох людей - фотографа і клієнта.

Також дозволили церемонії прощання на похоронах, за умови участі не більше 10 осіб та не більш ніж з двох домогосподарств (не враховуючи працівників супровідних служб).

Нагадаємо, уряд Латвії скасував дію комендантської години на вихідних. Замість неї в поліції задіють приблизно 30% від кількості співробітників, які працювали під час дії комендантської години, щоб запобігти масовим зібранням людей.

Також раніше повідомлялось, що уряд Латвії заборонив в'їзд на територію країни з несуттєвих причин з усіх країн ЄС, ЄЕЗ, Швейцарії та Великобританії.

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