"Откройте глаза, вы сделали слишком мало". Кулеба просит Германию дать больше оружия

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба просит Германию дать больше оружия и способствовать в защите украинского неба от вторжения России . По его словам, Берлин сделал слишком мало, чтобы сдержать российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его статью для Die Welt .

"Я умоляю вас: откройте глаза! Несомненно, Гитлер был уникальным злом. Но такого уровня ненависти, разрушения и горя, который сейчас вызывает у нас Путин, не было в Украине и Европе с 1940-х годов", - отметил Кулеба.

По его словам, Украине нужна помощь.

"Дайте нам больше оружия, чтобы мы могли защитить себя. Помогите нам защитить наше небо. Помогите нам получить истребители. Дайте нам более мощное противотанковое, зенитное и противоракетное вооружение. Вводите еще более жесткие санкции против России, включая запрет на использование российских источников энергии, отвязку Сбербанка России от платежной системы SWIFT, замораживание корреспондентских счетов российских банков и компаний и запрет на заход российских судов в европейские порты", - подчеркнул он.

В то же время от отметил, что уже не может слушать, что Германии нужно больше времени для принятия решений о поставках оружия и что Берлин скептически относится к вступлению Украины в Евросоюз.

"Вам может показаться, что вы уже совершили подвиг, приняв ряд важных решений. Но пока в европейской Украине гибнут люди, вы сделали слишком мало. Момент настал: либо Германия станет ведущей нацией в поддержке Украины и борьбе с русским злом, либо Германия столкнется с новым историческим долгом за потерянные жизни и разрушенные города", - добавил Кулеба.