Лидеры Конгресса США достигли соглашения о помощи Украине на 13,6 млрд долларов

Лидеры Конгресса США рано утром в среду, 9 февраля, достигли двухпартийной договоренности о выделении 13,6 млрд долларов на помощь Украине и европейским союзникам. Деньги пойдут на противодействие российскому вторжению, опустошившему часть Украины и спровоцировавшему худший кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

На прошлой неделе президент Джо Байден запросил 10 миллиардов долларов на военную, гуманитарную и экономическую помощь. Однако поддержка демократов и республиканцев была настолько стойкой, что эта цифра выросла до 12 млрд долларов в понедельник и 13,6 млрд долларов всего днем позже.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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