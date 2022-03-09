"Відкрийте очі, ви зробили занадто мало". Кулеба просить Німеччину дати більше зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба просить Німеччину дати більше зброї та сприяти у захисті українського неба від вторгнення Росії . За його словами, Берлін зробив занадто мало, щоб стримати російського президента Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його статтю для Die Welt .

"Я благаю вас: відкрийте очі! Безсумнівно, Гітлер був унікальним злом. Але такого рівня ненависті, руйнування і горя, який зараз викликає у нас Путін, не було в Україні і Європі з 1940-х років", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україні потрібна допомога.

"Дайте нам більше зброї, щоб ми могли захистити себе. Допоможіть нам захистити наше небо. Допоможіть нам отримати винищувачі. Дайте нам більш потужне протитанкове, зенітне і протиракетне озброєння. Запроваджуйте ще більш жорсткі санкції проти Росії, включаючи заборону на використання російських джерел енергії, відв'язку Сбербанку Росії від платіжної системи SWIFT, заморожування кореспондентських рахунків російських банків і компаній і заборону на захід російських судів в європейські порти", - підкреслив він.

У той же час від зазначив, що вже не може слухати, що Німеччині потрібно більше часу для прийняття рішень про постачання зброї і що Берлін скептично ставиться до вступу України до Євросоюзу.

"Вам може здатися, що ви вже зробили подвиг, прийнявши ряд важливих рішень. Але поки в європейській Україні гинуть люди, ви зробили занадто мало. Момент настав: або Німеччина стане провідною нацією в підтримці України і боротьбі з російським злом, або Німеччина зіткнеться з новим історичним обов'язком за втрачені життя і зруйновані міста", - додав Кулеба.