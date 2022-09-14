Отключений не миновать? Стало известно, справится ли энергосистема Украины без ЗАЭС зимой

"Укрэнерго" проводило моделирование прохождения осенне-зимнего периода как с ЗАЭС, так и без нее. Во всех сценариях, которые мы моделировали, включая пессимистические, задача прохождения отопительного сезона, обеспечение электричеством наших потребителей является сложной, но достижимой", - подчеркнул он.

Он добавил, что энергосистема Украины сбалансирована.

"После деоккупации мы очень быстро восстановим всю инфраструктуру, которая обеспечивает выдачу мощности станции, и мы очень быстро увидим ЗАЭС в сети", - заверил Кудрицкий.

Он также напомнил, что компания возобновила надежное питание ЗАЭС из энергосистемы Украины.

"Ситуация с этой точки зрения несколько стабилизировалась по сравнению с тем, что было", - добавил представитель "Укрэнерго".