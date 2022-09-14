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Отключений не миновать? Стало известно, справится ли энергосистема Украины без ЗАЭС зимой

Фото: Стало известно, справится ли энергосистема Украины без ЗАЭС зимой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

При всех сценариях прохождения отопительного сезона, которые моделировала НЭК "Укрэнерго", украинские потребители будут обеспечены электричеством. Одним из сценариев было обеспечение украинцев светом на случай отключения Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление во время брифинга председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

"Укрэнерго" проводило моделирование прохождения осенне-зимнего периода как с ЗАЭС, так и без нее. Во всех сценариях, которые мы моделировали, включая пессимистические, задача прохождения отопительного сезона, обеспечение электричеством наших потребителей является сложной, но достижимой", - подчеркнул он.

Он добавил, что энергосистема Украины сбалансирована.

"После деоккупации мы очень быстро восстановим всю инфраструктуру, которая обеспечивает выдачу мощности станции, и мы очень быстро увидим ЗАЭС в сети", - заверил Кудрицкий.

Он также напомнил, что компания возобновила надежное питание ЗАЭС из энергосистемы Украины.

"Ситуация с этой точки зрения несколько стабилизировалась по сравнению с тем, что было", - добавил представитель "Укрэнерго".

Как сообщалось, украинские инженеры возобновили работу третьей резервной линии электропередач к Запорожской АЭС во вторник, 13 сентября.

Напомним, Россия начала бить по энергетическим объектам, явно пытаясь оставить украинцев без света и тепла. Подробнее о том, какие проблемы могут возникнуть в отопительный сезон - читайте в материале РБК-Украина.

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Запорожская АЭС