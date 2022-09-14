Відключень не оминути? Стало відомо, чи впорається енергосистема України без ЗАЕС узимку

"Укренерго" проводило моделювання проходження осінньо-зимового періоду як із ЗАЕС, так і без неї. У всіх сценаріях, які ми моделювали, включаючи песимістичні, завдання проходження опалювального сезону, забезпечення електрикою наших споживачів є складним, але досяжним", - наголосив він.

Він додав, що енергосистему України збалансовано.

"Після деокупації ми дуже швидко відновимо всю інфраструктуру, яка забезпечує видачу потужності станції, і ми дуже швидко побачимо ЗАЕС у мережі", - запевнив Кудрицький.

Він також нагадав, що компанія відновила надійне живлення ЗАЕС із енергосистеми України.

"Ситуація з цього погляду дещо стабілізувалася порівняно з тим, що було", - додав представник "Укренерго".