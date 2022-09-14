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Відключень не оминути? Стало відомо, чи впорається енергосистема України без ЗАЕС узимку

Фото: стало відомо, чи впорається енергосистема України без ЗАЕС узимку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

За всіх сценаріїв проходження опалювального сезону, які моделювала НЕК "Укренерго", українські споживачі будуть забезпечені електрикою. Одним із сценаріїв було забезпечення українців світлом на випадок відключення Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького.

"Укренерго" проводило моделювання проходження осінньо-зимового періоду як із ЗАЕС, так і без неї. У всіх сценаріях, які ми моделювали, включаючи песимістичні, завдання проходження опалювального сезону, забезпечення електрикою наших споживачів є складним, але досяжним", - наголосив він.

Він додав, що енергосистему України збалансовано.

"Після деокупації ми дуже швидко відновимо всю інфраструктуру, яка забезпечує видачу потужності станції, і ми дуже швидко побачимо ЗАЕС у мережі", - запевнив Кудрицький.

Він також нагадав, що компанія відновила надійне живлення ЗАЕС із енергосистеми України.

"Ситуація з цього погляду дещо стабілізувалася порівняно з тим, що було", - додав представник "Укренерго".

Як повідомлялося, українські інженери відновили роботу третьої резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС у вівторок, 13 вересня.

Нагадаємо, Росія почала бити по енергетичних об'єктах, явно намагаючись залишити українців без світла та тепла. Докладніше про те, які проблеми можуть виникнути в опалювальний сезон - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Запорожская АЭС