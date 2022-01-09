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Отключение интернета в Казахстане. Экономика пострадала на миллионы долларов

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Казахстан, Воскресенье 09 января 2022 12:28
Отключение интернета в Казахстане. Экономика пострадала на миллионы долларов Фото: в Казахстане отключение интернета нанесло удар экономике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Сбой интернет-сервиса в Казахстане перерос в отключение связи в национальном масштабе. Это привело к большому ущербу для экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Netblocks.

Сбои в национальном масштабе продолжаются по состоянию на утро воскресенья, 9 января. Общенациональная связь наблюдалась всего на 5% от обычного уровня, что затрудняет работу СМИ.

По мнению наблюдателей за соблюдением прав человека, продолжающиеся беспорядки поставили под угрозу общественную безопасность и оставили жителей страны без связи.

Отмечают, что отключение интернета обошлось экономике Казахстана в 189 миллионов долларов.

Напомним, 6 января у жителей Алма-Аты вновь отключился доступ в интернет. Большое количество военной техники находится на въезде в город.

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