Отключение интернета в Казахстане. Экономика пострадала на миллионы долларов

Сбой интернет-сервиса в Казахстане перерос в отключение связи в национальном масштабе. Это привело к большому ущербу для экономики страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Netblocks .

Сбои в национальном масштабе продолжаются по состоянию на утро воскресенья, 9 января. Общенациональная связь наблюдалась всего на 5% от обычного уровня, что затрудняет работу СМИ.

По мнению наблюдателей за соблюдением прав человека, продолжающиеся беспорядки поставили под угрозу общественную безопасность и оставили жителей страны без связи.

Отмечают, что отключение интернета обошлось экономике Казахстана в 189 миллионов долларов.