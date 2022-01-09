Відключення інтернету у Казахстані. Економіка постраждала на мільйони доларів

Збій інтернет-сервісу в Казахстані переріс у відключення зв'язку в національному масштабі. Це спричинило великі збитки для економіки країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Netblocks .

Збої у національному масштабі продовжуються станом на ранок неділі, 9 січня. Загальннаціональний зв'язок спостерігався лише на 5% від звичайного рівня, що ускладнює роботу ЗМІ.

На думку спостерігачів за дотриманням прав людини, заворушення, що продовжуються, поставили під загрозу громадську безпеку і залишили жителів країни без зв'язку.

Зазначають, що відключення інтернету коштувало економіці Казахстану 189 мільйонів доларів.