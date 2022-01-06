В Алматы вновь отключили интернет. Власти готовят "зачистку" улиц
У жителей Алма-Аты вновь отключился доступ в интернет. Большое количество военной техники находится на въезде в город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Sputnik Казахстан".
Также стало известно, что в Казахстане перестали открываться сайты некоторых государственных органов.
Среди прекративших работу в Казахстане оказались сайты главы государства, минздрава, национального банка, МВД, а также мэрии.
5 января ряд казахстанских интернет-ресурсов был недоступен из-за рубежа, но ближе к вечеру их работа была восстановлена.
Как стало известно, утром 6 января в Алматы начнется "масштабная зачистка" от "мародеров" и зачинщиков беспорядков.
Ранее силовики приступили к активной фазе. Местных жителей предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц.