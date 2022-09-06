Как отказаться от кредита: разъяснение НБУ

Иногда бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а потом жизненные обстоятельства меняются и потребность в кредитных средствах отпадает. В таком случае можно отказаться от кредита.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
Как отметили в НБУ, согласно закону Украины "О потребительском кредитовании", заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину, в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.
Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита
Если финансовое учреждение нарушило права, можно обратиться в Национальный банк Украины. Как можно обратиться в Национальный банк Украины:
Напомним, банки во время войны прекратили ипотечное и автокредитование. Во время военного положения займы предоставлялись только на текущие нужды клиентов.