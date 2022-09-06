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Как отказаться от кредита: разъяснение НБУ

Фото: от кредита можно отказаться за 14 дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Иногда бывают случаи, когда человек оформляет кредит, а потом жизненные обстоятельства меняются и потребность в кредитных средствах отпадает. В таком случае можно отказаться от кредита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в НБУ, согласно закону Украины "О потребительском кредитовании", заемщик имеет право отказаться от кредита, не объясняя причину, в течение 14 календарных дней с даты оформления. Но такой пункт должен быть предусмотрен в договоре с финансовым учреждением.

Что нужно сделать, чтобы отказаться от кредита

  1. Обратиться в финансовое учреждение: написать заявление-отказ.
  2. Вернуть банку кредитные средства вместе с процентами за пользование, предусмотренные условиями кредита, в течение 7 дней после отказа.

Если финансовое учреждение нарушило права, можно обратиться в Национальный банк Украины. Как можно обратиться в Национальный банк Украины:

  • написать в чат-бот "НБУ контактный центр" в мессенджерах (вайбере или телеграмме);
  • позвонить в контакт-центр - 0 800 505 240;
  • заполнить онлайн-форму для обращений на сайте НБУ за ссылке.

Напомним, банки во время войны прекратили ипотечное и автокредитование. Во время военного положения займы предоставлялись только на текущие нужды клиентов.

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Национальный банк Украины