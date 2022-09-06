Як відмовитися від кредиту: роз’яснення НБУ

Іноді трапляються випадки, коли людина оформлює кредит, а потім життєві обставини змінюються і потреба в кредитних коштах відпадає. У такому разі можна відмовитися від кредиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.
Як зазначили в НБУ, відповідно до закону України "Про споживче кредитування", позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж 14 календарних днів з дати оформлення. Але такий пункт має ще бути передбачений у договорі з фінансовою установою.
Що потрібно зробити аби відмовитися від кредиту
Якщо фінансова установа порушила права, можна звернутися до Національного банку України. Як можна звернутися до Національного банку України:
Нагадаємо, банки під час війни припинили іпотечне та автокредитування. Під час воєнного стану позики надавалися лише на поточні потреби клієнтів.