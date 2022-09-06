Як відмовитися від кредиту: роз’яснення НБУ

Як зазначили в НБУ, відповідно до закону України "Про споживче кредитування", позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж 14 календарних днів з дати оформлення. Але такий пункт має ще бути передбачений у договорі з фінансовою установою.

Що потрібно зробити аби відмовитися від кредиту

Звернутися до фінансової установи: написати заяву-відмову. Повернути фінустанові кредитні кошти разом з відсотками за користування, які передбачені умовами кредиту, упродовж 7 днів після відмови.

Якщо фінансова установа порушила права, можна звернутися до Національного банку України. Як можна звернутися до Національного банку України: