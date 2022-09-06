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Як відмовитися від кредиту: роз’яснення НБУ

Фото: від кредиту можна відмовитися за 14 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Іноді трапляються випадки, коли людина оформлює кредит, а потім життєві обставини змінюються і потреба в кредитних коштах відпадає. У такому разі можна відмовитися від кредиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, відповідно до закону України "Про споживче кредитування", позичальник має право відмовитися від кредиту, не пояснюючи причину, упродовж 14 календарних днів з дати оформлення. Але такий пункт має ще бути передбачений у договорі з фінансовою установою.

Що потрібно зробити аби відмовитися від кредиту

  1. Звернутися до фінансової установи: написати заяву-відмову.
  2. Повернути фінустанові кредитні кошти разом з відсотками за користування, які передбачені умовами кредиту, упродовж 7 днів після відмови.

Якщо фінансова установа порушила права, можна звернутися до Національного банку України. Як можна звернутися до Національного банку України:

  • написати до чат-боту "НБУ Контактний центр" в месенджерах (вайбері або телеграмі);
  • зателефонувати до контакт-центру - 0 800 505 240;
  • заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ за посиланням.

Нагадаємо, банки під час війни припинили іпотечне та автокредитування. Під час воєнного стану позики надавалися лише на поточні потреби клієнтів.

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Національний банк України