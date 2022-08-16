Банки во время войны прекратили ипотечное и автокредитование: на что выдают деньги
Чистый розничный кредитный портфель за II квартал 2022 года сократился на 11,1% равномерно по всем группам украинских банков. Это произошло как за счет уменьшения объемов кредитования, так и из-за роста резервов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Обзор банковского сектора НБУ (II квартал 2022 года).
"Во время военного положения займы предоставлялись только на текущие нужды клиентов, а в ипотечном сегменте и на покупку авто кредитование почти не осуществлялось", - говорится в обзоре.
По данным НБУ, из-за существенного увеличения кредитного риска стоимость гривневых займов субъектам хозяйствования росла - в среднем до 17,9% годовых. В большей степени подорожание коснулось крупных предприятий и компаний под иностранным контролем.
Зато в условиях низкого спроса и объявленных кредитных каникул средние ставки по кредитам населению снизились до 20,7% годовых, отметили в НБУ.
Напомним, с июня 2022 года началось рост ставок по гривневым депозитам населения и бизнеса. В начале августа ставки по гривневым трехмесячным депозитам в банках составляли 9,4% годовых. В начале июня они были на уровне 6,2%.