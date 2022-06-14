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Отказать не имеют права. Где и как обменять поврежденные купюры

Фото: очередь в банкомат (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинцы могут столкнуться с изношенными или поврежденными банкнотами и монетами. Но в таком случае не нужно списывать их со счетов, поскольку вы можете обратиться в любой банк Украины или региональные подразделения денежного обращения Нацбанка, где вам их обменяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Также в Нацбанке рассказали, какие правила обмена действуют для кассиров и работников предприятия, работающих с наличными.

"Работник предприятия, работающего с наличными деньгами (магазины, аптеки, АЗС, заведения питания и т.д.) не принимает для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты и монеты и рекомендует потребителям обратиться в любой банк Украины (филиалов и отделений) для обмена такой наличности", - отметили в НБУ.

Напомним, ранее в НБУ дали советы относительно обмена иностранных валют, которые в процессе обращения значительно износились или имеют значительные повреждения.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что значительно поврежденные банкноты гривны из-за пожара можно отдать на исследование для возмещения убытков. Возмещается вся сумма денежных знаков национальной валюты.

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Национальный банк Украины