Відмовити не мають права. Де і як обміняти пошкоджені купюри

Українці можуть зіткнутися зі зношеними або пошкодженими банкнотами і монетами. Але в такому випадку не потрібно списувати їх з рахунків, оскільки ви можете звернутися в будь-який банк України або регіональні підрозділи грошового обігу Нацбанку, де вам їх обміняють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

Також у Нацбанку розповіли, які правила обміну діють для касирів і працівників підприємства, які працюють з готівкою.







"Працівник підприємства, що працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти і монети та рекомендує споживачам звернутися до будь - якого банку України (філій та відділень) для обміну такої готівки", - зазначили в НБУ.