Что делать с поврежденными огнем банкнотами: разъяснение НБУ

Значительно повреждены банкноты гривны из-за пожара или что можно отдать на исследование для возмещения убытков. Возмещается вся сумма денежных знаков национальной валюты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Куда обращаться?

В региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

Контакты подразделений денежного обращения НБУ по ссылке.

Сначала стоит позвонить в соответствующее региональное подразделение денежного обращения НБУ и узнать, работает ли подразделение в городе в ближайшие дни.

В условиях военного положения с целью упрощения порядка обмена поврежденных огнем банкнот региональным подразделениям денежного обращения НБУ даны соответствующие разъяснения относительно приема и обмена таких банкнот.

Вместе с поврежденными банкнотами необходимо предоставить справку о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии) или указать в заявлении ситуацию, в результате которой повредились банкноты.

Не рекомендуется:

Самостоятельно нарушать целостность банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию).

Если в регионе нет подразделения денежного обращения НБУ

В таком случае необходимо обращаться к уполномоченным банкам (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен банк, ПУМБ). Информацию о работе отделений уполномоченных банков можно найти на сайтах.

Уполномоченные банки не обследуют значительно поврежденные банкноты, а пакуют их с максимальным сохранением целостности и передают как сомнительные для проведения исследований в Национальный банк Украины вместе с заявлением предъявителя, справкой о принятии банкнот для исследования и справкой о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии).

Какую сумму возместят?

Клиентам возмещается сумма денежных знаков национальной валюты, которые выявлены специалистами НБУ из целостной группы поврежденных банкнот, с утраченными в результате пожара платежными признаками, но без признаков подделки.