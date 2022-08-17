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"Отказалась от сотрудничества": оккупанты похитили главу ОТГ в Херсонской области

Фото: оккупанты похитили главу ОТГ в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 16 августа похитили главу Верхнерогачицкой объединенной территориальной громады Светлану Коротун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого замглавы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

По его словам, оккупанты похитили Коротун около 11:00 из собственного дома в неизвестном направлении, "вероятно, в Каховку".

"Все предложения о сотрудничестве с орками она отклонила", - сказал он.

Напомним, ранее мэр Энергодара сообщал, что активный террор со стороны оккупационной "власти" Энергодара начался примерно на второй месяц. Оккупанты продолжают прибегать к похищению и пыткам горожан.

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Херсонская областьРоссийская Федерация