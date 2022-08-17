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"Відмовилася від співпраці": окупанти викрали голову ОТГ на Херсонщині

Фото: окупанти викрали голову ОТГ у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 16 серпня викрали голову Верхньорогачицької об'єднаної територіальної громади Світлану Коротун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

За його словами, окупанти викрали Коротун близько 11:00 з власного будинку в невідомому напрямку, "ймовірно, в Каховку".

"Всі пропозиції про співпрацю з орками вона відхилила", - сказав він.

Нагадаємо, раніше мер Енергодара повідомляв, що Активний терор з боку окупаційної "влади" Енергодара почався приблизно на другий місяць. Окупанти продовжують вдаватися до викрадення і тортур городян.

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Херсонская областьРосійська Федерація