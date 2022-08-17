"Отказалась от сотрудничества": оккупанты похитили главу ОТГ в Херсонской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого замглавы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

По его словам, оккупанты похитили Коротун около 11:00 из собственного дома в неизвестном направлении, "вероятно, в Каховку".

"Все предложения о сотрудничестве с орками она отклонила", - сказал он.