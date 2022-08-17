ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Отказалась от сотрудничества": оккупанты похитили главу ОТГ в Херсонской области

Новина українською →
Херсон, Среда 17 августа 2022 12:03
"Отказалась от сотрудничества": оккупанты похитили главу ОТГ в Херсонской области Фото: оккупанты похитили главу ОТГ в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 16 августа похитили главу Верхнерогачицкой объединенной территориальной громады Светлану Коротун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого замглавы Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

По его словам, оккупанты похитили Коротун около 11:00 из собственного дома в неизвестном направлении, "вероятно, в Каховку".

"Все предложения о сотрудничестве с орками она отклонила", - сказал он.

Напомним, ранее мэр Энергодара сообщал, что активный террор со стороны оккупационной "власти" Энергодара начался примерно на второй месяц. Оккупанты продолжают прибегать к похищению и пыткам горожан.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область Российская Федерация
NEWS
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам