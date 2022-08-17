"Відмовилася від співпраці": окупанти викрали голову ОТГ на Херсонщині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

За його словами, окупанти викрали Коротун близько 11:00 з власного будинку в невідомому напрямку, "ймовірно, в Каховку".

"Всі пропозиції про співпрацю з орками вона відхилила", - сказав він.