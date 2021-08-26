Отказалась признавать проблему: 38 млн данных пользователей Microsoft оказались в сети
Компания Microsoft не планирует признавать вину по утечке данных 38 млн пользователей приложений Power Apps. Утечка является одним из самых масштабных за последнее время.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на UpGuard.
Оказалось, что приложения Power Apps не проверяли права пользователей, в связи с чем каждый желающий имел доступ к данным других людей, которые, к слову, содержали в себе информацию относительно домашних адресов, мобильных телефонов и номеров карт социального страхования. Всего пострадали более 38 млн человек.
UpGuard обратилось к Microsoft с просьбой прокомментировать инцидент, однако компания заявила, что никаких проблем нет, поскольку приложения работают так, как и было запланировано с самого начала.
Через некоторое время пострадавшие заставили компанию включить проверку прав пользователей, которая была отключена по умолчанию.