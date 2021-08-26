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Відмовилась визнавати проблему: 38 млн даних користувачів Microsoft опинилися в мережі

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США , Четвер 26 серпня 2021 16:13
Відмовилась визнавати проблему: 38 млн даних користувачів Microsoft опинилися в мережі Фото: 38 млн даних користувачів Microsoft опинилися в мережі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Microsoft не планує визнавати провину щодо витоку даних 38 млн користувачів додатків Power Apps. Витік є одним із наймасштабніших за останній час.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на UpGuard.

Виявилося, що додатки Power Apps не перевіряли права користувачів, у зв’язку з чим кожен охочий мав доступ до даних інших людей, які, до речі, містили в собі інформацію щодо домашніх адрес, мобільних телефонів та номерів карт соціального страхування. Загалом постраждали більше ніж 38 млн осіб.

UpGuard звернулося до Microsoft з проханням прокоментувати інцидент, однак компанія заявила, що жодних проблем немає, оскільки додатки працюють так, як і було заплановано з самого початку.

Через деякий час постраждалі змусили компанію ввімкнути перевірку прав користувачів, яка була вимкнута за замовчуванням.

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