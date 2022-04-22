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После отказа от российского газа Германия потеряет 5% ВВП, - Бундесбанк

Фото: после отказа от российского газа Германия потеряет 5% ВВП (gettylmages)
Автор: Евгений Прокопенко

Немедленный отказ Германии от импорта российского газа может стоить стране 180 миллиардов евро потерянного ВВП в текущем году, свидетельствуют оценки Бундесбанка.

Об этом сообщает РБК-Украина с сылкой на Bundesbank.

В ежемесячном обзоре, опубликованном центробанком ФРГ, отмечается, что дальнейшая эскалация конфликта в Украине и введение эмбарго на импорт энергоресурсов из РФ отнимет 5% от темпов роста ВВП Германии, прогнозируемых на 2022 год.

При таком сценарии экономика ФРГ снизится на 2% в текущем году, а инфляция, которая уже находится на максимальных за 40 лет 7,3% по германским стандартам, ускорится до 8,8%, отмечает Бундесбанк.

Таким образом, экономика страны может оказаться в одной из самой масштабных за последние несколько десятилетий.

Мартовский прогноз Европейского центрального банка (ЕЦБ) предполагал увеличение ВВП ФРГ на 3% в текущем году.

Напомним, Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин откажется от российской нефти до конца текущего года.

Как сообщалось раньше, бывший министр иностранных дел и экс-министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль, который отвечал за продвижение газопровода "Северный поток-2", признал свои ошибки - например, что Германия не слушала восточноевропейцев.

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