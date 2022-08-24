ua ru
Ср, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Отказ от русского языка, музыки и сериалов: как украинцы реагируют на вторжение

Новина українською →
Украина, Среда 24 августа 2022 14:33
Отказ от русского языка, музыки и сериалов: как украинцы реагируют на вторжение Фото: украинцы отказываются от русского языка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С начала войны использование русского языка в быту среди украинцев уменьшилось примерно вдвое - до 13%. В августе 51% респондентов заявили, что разговаривают дома на украинском, 34% на двух языках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Отказ от русского языка, музыки и сериалов: как украинцы реагируют на вторжение

Три четверти (76%) указали украинский язык как родной, 19% - русский. При этом 30% русскоязычных считают своим родным украинский.

Отказ от русского языка, музыки и сериалов: как украинцы реагируют на вторжение

Абсолютное большинство (86%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах, только 3% за русский как второй государственный язык в Украине.

Отказ от русского языка, музыки и сериалов: как украинцы реагируют на вторжение

Более половины опрошенных до войны постоянно общались на украинском языке, четверть - иногда, каждый пятый - редко или никогда. За последние полгода количество тех, кто начал постоянно общаться на украинском, увеличилось до 64%. Иногда говорят по-украински 24%, редко или никогда - 12%.

Отказ от русского языка, музыки и сериалов: как украинцы реагируют на вторжение

Наблюдается резкое понижение уровня потребления российского информационного контента среди украинцев.

Отказ от русского языка, музыки и сериалов: как украинцы реагируют на вторжение

Более 40% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы, еще четверть раньше не смотрели и сейчас не смотрят. В общей сложности почти 70% не смотрели российские сериалы за последние полгода и эта цифра выросла втрое. Только 15% продолжают смотреть российские сериалы по-прежнему.

Более 40% опрошенных вообще перестали слушать российскую музыку, еще 18% не слушали раньше и сейчас не слушают. В общей сложности почти 60% не слушали российскую музыку за последние полгода и эта цифра выросла почти в пять раз. Только четверть продолжают слушать русскую музыку по-прежнему.

Опрос проведен 17-18 августа 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, среди украинцев продолжает ухудшаться отношение к жителям оккупированного Россией Крыма и особенно жителем отдельных областей Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
С 90-х до сегодняшнего дня. Непокоренные украинцы отмечают День Независимости
DAILY
Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Сибига: Никто не подталкивает Украину к неприемлемым компромиссам