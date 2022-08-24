Отказ от русского языка, музыки и сериалов: как украинцы реагируют на вторжение

С начала войны использование русского языка в быту среди украинцев уменьшилось примерно вдвое - до 13%. В августе 51% респондентов заявили, что разговаривают дома на украинском, 34% на двух языках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Три четверти (76%) указали украинский язык как родной, 19% - русский. При этом 30% русскоязычных считают своим родным украинский.

Абсолютное большинство (86%) считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. 10% поддерживают статус русского как официального в отдельных регионах, только 3% за русский как второй государственный язык в Украине.

Более половины опрошенных до войны постоянно общались на украинском языке, четверть - иногда, каждый пятый - редко или никогда. За последние полгода количество тех, кто начал постоянно общаться на украинском, увеличилось до 64%. Иногда говорят по-украински 24%, редко или никогда - 12%.

Наблюдается резкое понижение уровня потребления российского информационного контента среди украинцев.

Более 40% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы, еще четверть раньше не смотрели и сейчас не смотрят. В общей сложности почти 70% не смотрели российские сериалы за последние полгода и эта цифра выросла втрое. Только 15% продолжают смотреть российские сериалы по-прежнему.

Более 40% опрошенных вообще перестали слушать российскую музыку, еще 18% не слушали раньше и сейчас не слушают. В общей сложности почти 60% не слушали российскую музыку за последние полгода и эта цифра выросла почти в пять раз. Только четверть продолжают слушать русскую музыку по-прежнему.

Опрос проведен 17-18 августа 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.