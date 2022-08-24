Відмова від російської мови, музики і серіалів: як українці реагують на вторгнення

З початку війни використання російської мови в побуті серед українців зменшилося приблизно вдвічі - до 13%. У серпні 51% респондентів заявили, що розмовляють вдома українською, 34% двома мовами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи " Рейтинг ".

Три чверті (76%) вказали українську мову як рідну, 19% - російську. При цьому 30% російськомовних вважають своєю рідною українську.

Абсолютна більшість (86%) вважають, що українська мова має бути єдиною державною мовою. 10% підтримують статус російської як офіційної в окремих регіонах, тільки 3% за російську як другу державну мову в Україні.

Більше половини опитаних до війни постійно спілкувалися українською мовою, чверть - іноді, кожен п'ятий - рідко або ніколи. За останні півроку кількість тих, хто почав постійно спілкуватися українською, збільшилася до 64%. Іноді говорять українською 24%, рідко або ніколи - 12%.

Спостерігається різке зниження рівня споживання російського інформаційного контенту серед українців.

Більше 40% опитаних взагалі перестали дивитися російські серіали, ще чверть раніше не дивилися і зараз не дивляться. В цілому майже 70% не дивилися російські серіали за останні півроку і ця цифра зросла втричі. Тільки 15% продовжують дивитися російські серіали як і раніше.

Більше 40% опитаних взагалі перестали слухати російську музику, ще 18% не слухали раніше і зараз не слухають. В цілому майже 60% не слухали російську музику за останні півроку і ця цифра зросла майже в п'ять разів. Тільки чверть продовжують слухати російську музику як і раніше.

Опитування проведено 17-18 серпня 2022 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній Український мобільний зв'язок вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%.