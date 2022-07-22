Отказ от обязательств в "зеленой" энергетике подорвет международный имидж Украины, - ассоциации

Ведущие ассоциации возобновляемой энергетики предостерегают правительство от резкого изменения правил работы рынка "зеленой" энергетики, что может негативно повлиять на имидж Украины и ее инвестиционную привлекательность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) в Facebook .

"Ассоциации предоставили исчерпывающую аргументацию относительно последствий, с которыми может столкнуться рынок ВИЭ после изменения системы поддержки сектора, в частности отмены действующей системы поддержки на основе "зеленых" тарифов (feed-in tariff). Ассоциации предупреждают, что подобные принудительные изменения на рынке приведут в арбитражных исков, возбудят гарантии государства и приведут к негативному влиянию на имидж Украины в процессе дальнейшей подготовки к членству Украины в ЕС", - говорится в заявлении.

К тому же, изменения в поддержке производителей из ВИЭ, в частности отмена "зеленого" тарифа, не снимет вопрос дефицита средств гарантированного покупателя, которые должны быть покрыты путем других источников, считают в профильных ассоциациях.

Производители "зеленой" энергии надеются, что ГП "Гарантированный покупатель" не станет предлагать государственным органам власти любые схемы или механизмы, которые предусматривают изменение системы поддержки сектора возобновляемой энергетики, а дальнейшие государственные инициативы по внесению любых изменений в функционирование рынка ВИЭ будут рассматриваться с привлечением производителей электроэнергии из ВИЭ, профильных ассоциаций и частных инвесторов.

Напомним, Украина презентовала в Лугано план строительства 30 ГВт "зеленой" энергетики до 2032 года. В целом инвестиции в энергетическую независимость и "зеленый" курс оценены в 130 млрд долларов.