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Відмова від зобов’язань в "зеленій" енергетиці підірве міжнародний імідж України, - асоціації

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П'ятниця 22 липня 2022 10:30
Відмова від зобов’язань в "зеленій" енергетиці підірве міжнародний імідж України, - асоціації Фото: відмова від зобов’язань в "зеленій" енергетиці підірве міжнародний імідж України (pixabay)
Автор: Артем Горовенко

Провідні асоціації відновлюваної енергетики застерігають уряд від різкої зміни правил роботи ринку "зеленої" енергетики, що може негативно вплинути на імідж України і її інвестиційну привабливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) у Facebook.

"Асоціації надали вичерпну аргументацію щодо наслідків, з якими може стикнутись ринок ВДЕ після зміни системи підтримки сектору, зокрема скасування діючої системи підтримки на основі "зелених" тарифів (feed-in tariff). Асоціації застерігають, що подібні примусові зміни на ринку призведуть до арбітражних позовів, порушать гарантії держави та призведуть до негативного впливу на імідж України в процесі подальшої підготовки до членства України в ЄС", - йдеться в заяві.

До того ж, зміни у підтримці виробників з ВДЕ, зокрема скасування "зеленого" тарифу, не зніме питання дефіциту коштів Гарантованого покупця, які мають бути покриті шляхом інших джерел, вважають в профільних асоціаціях.

Виробники "зеленої" енергії сподіваються, що ДП "Гарантований покупець" не стане пропонувати державним органам влади будь-які схеми чи механізми, які передбачають зміну системи підтримки сектору відновлюваної енергетики, а подальші державні ініціативи щодо внесення будь-яких змін у функціонування ринку ВДЕ будуть розглядатись із залученням виробників електроенергії з ВДЕ, профільних асоціацій та приватних інвесторів.

Нагадаємо, Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

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