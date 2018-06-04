Отказ КГГА принимать долги "Киевэнерго" противоречит закону, - "Нафтогаз"

В НАК настаивают на том, чтобы "Киевтеплоенерго" забрало долги "Киевэнерго"

Отказ Киевской городской государственной администрации (КГГА) принимать долги "Киевэнерго" противоречит закону. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

В частности, в НАК отметили, что вопрос правопреемства по долгам при смене пользователя имуществом регламентирует закон "О теплоснабжении".

"В этом смысле, если киевские власти намерены решать этот вопрос как-то иначе, ей надо инициировать изменения в законодательство. "Нафтогаз" поставит газ, как только КГГА прекратит пиар-кампанию и выполнит закон. Речь идет об оплате уже поставленного нами газа. Вместе с этими долгами есть и источники их погашения. Если новое предприятие "Киевтеплоенерго" не заберет их, то эти деньги получит "Киевэнерго", - говорится в сообщении.

Правонаступництво за боргами регламентує закон Про теплопостачання.НАК поставить газ, щойно КМДА припинить піар-кампанію і виконає закон. Цікаво, чому КМДА,яка заздалегідь знаючи про борги Київенерго та про зобов'язання нового підприємства їх забрати, не переймалася цим питанням. pic.twitter.com/jMFGDQOhtC — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 4, 2018

Напомним, ранее в КГГА заявили, что вопрос долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" требует решения на национальном уровне. Задолженность предприятия включает в себя около 1,2 млрд гривен начисленных штрафов и пени.