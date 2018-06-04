Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.74
Курс евро
Покупка 30.06
Продажа 30.74
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Отказ КГГА принимать долги "Киевэнерго" противоречит закону, - "Нафтогаз"

НовостиЭнергетика    04.06.2018 - 14:51
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

В НАК настаивают на том, чтобы "Киевтеплоенерго" забрало долги "Киевэнерго"

Отказ Киевской городской государственной администрации (КГГА) принимать долги "Киевэнерго" противоречит закону. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter.

В частности, в НАК отметили, что вопрос правопреемства по долгам при смене пользователя имуществом регламентирует закон "О теплоснабжении".

"В этом смысле, если киевские власти намерены решать этот вопрос как-то иначе, ей надо инициировать изменения в законодательство. "Нафтогаз" поставит газ, как только КГГА прекратит пиар-кампанию и выполнит закон. Речь идет об оплате уже поставленного нами газа. Вместе с этими долгами есть и источники их погашения. Если новое предприятие "Киевтеплоенерго" не заберет их, то эти деньги получит "Киевэнерго", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее в КГГА заявили, что вопрос долга "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" требует решения на национальном уровне. Задолженность предприятия включает в себя около 1,2 млрд гривен начисленных штрафов и пени.  

 

Почему газовые сети стали заложниками политических спекуляций
Теги публикации: Киев, газ, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top