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Відмова КМДА приймати борги "Київенерго" суперечить закону, - "Нафтогаз"

НовиниЕнергетика    04.06.2018 - 14:51
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

У НАК наполягають на тому, щоб "Киевтеплоенерго" забрало борги "Київенерго"

Відмова Київської міської державної адміністрації (КМДА) приймати борги "Київенерго" суперечить закону. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Зокрема, в НАК зазначили, що питання правонаступництва за боргами при зміні користувача майном регламентує закон "Про теплопостачання".

"У цьому сенсі, якщо київська влада має намір вирішувати це питання якось інакше, їй треба ініціювати зміни до законодавства. "Нафтогаз" поставить газ, як тільки КМДА припинить піар-кампанію і виконає закон. Мова йде про оплату вже поставленого нами газу. Разом з цими боргами є і джерела їх погашення. Якщо нове підприємство "Киевтеплоенерго" не забере їх, то ці гроші отримає "Київенерго", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що питання боргу "Київенерго" перед "Нафтогазом" потребує вирішення на національному рівні. Заборгованість підприємства включає в себе близько 1,2 млрд гривень нарахованих штрафів і пені.

 

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Теги публікації: Київ, газ, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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