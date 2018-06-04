Відмова КМДА приймати борги "Київенерго" суперечить закону, - "Нафтогаз"

У НАК наполягають на тому, щоб "Киевтеплоенерго" забрало борги "Київенерго"

Відмова Київської міської державної адміністрації (КМДА) приймати борги "Київенерго" суперечить закону. Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАК "Нафтогаз України" в Twitter.

Зокрема, в НАК зазначили, що питання правонаступництва за боргами при зміні користувача майном регламентує закон "Про теплопостачання".

"У цьому сенсі, якщо київська влада має намір вирішувати це питання якось інакше, їй треба ініціювати зміни до законодавства. "Нафтогаз" поставить газ, як тільки КМДА припинить піар-кампанію і виконає закон. Мова йде про оплату вже поставленого нами газу. Разом з цими боргами є і джерела їх погашення. Якщо нове підприємство "Киевтеплоенерго" не забере їх, то ці гроші отримає "Київенерго", - йдеться в повідомленні.

Правонаступництво за боргами регламентує закон Про теплопостачання.НАК поставить газ, щойно КМДА припинить піар-кампанію і виконає закон. Цікаво, чому КМДА,яка заздалегідь знаючи про борги Київенерго та про зобов'язання нового підприємства їх забрати, не переймалася цим питанням. pic.twitter.com/jMFGDQOhtC — Нафтогаз України (@NaftogazUK) June 4, 2018

Нагадаємо, раніше в КМДА заявили, що питання боргу "Київенерго" перед "Нафтогазом" потребує вирішення на національному рівні. Заборгованість підприємства включає в себе близько 1,2 млрд гривень нарахованих штрафів і пені.