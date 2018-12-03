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Отказ Германии от "Северного потока-2" снизит способность помогать Украине, - Маас

Новости » Политика    03.12.2018 - 13:38
Отказ Германии от "Северного потока-2" снизит способность помогать Украине, - Маас
Фото: Хайко Маас (bmjv.de)

В МИД Германии подчеркнули, что "Северный поток-2" все равно будет построен

Выход Германии из проекта строительства газопровода "Северный поток-2" снизит ее способность помогать Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.  

По словам Мааса, отказ от "Северного потока-2" снизит способность Берлина отстаивать необходимость сохранения поставок газа через Украину. Он также отметил, что Россия будет настаивать на строительстве трубопровода, даже при отказе немецких компаний.

"Он все равно будет построен, но никто не будет выступать за альтернативный транзит газа через Украину. Вот почему мы считаем важным оставаться политически активными", - добавил Маас.

Напомним, ранее генсек немецкого ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2" в качестве ответа на захват украинских моряков в Керченском проливе.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин поручил изучить вопрос возможного продления договора о транзите российского газа через Украину.

 

После агрессии РФ на море "Северный поток-2" должен быть запрещен, - евродепутат
Новости Украины ГерманияСеверный поток-2Хайко Маас
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