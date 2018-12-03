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В Германии предложили пересмотреть "Северный поток-2"

Новости » Политика    03.12.2018 - 13:10
В Германии предложили пересмотреть "Северный поток-2"
Фото: Йенс Шпан (wikimedia.org)

Министр здравоохранения Германии предложил пересмотреть проект газопровода

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предложил пересмотреть проект российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Шпан предложил рассмотреть дополнительные санкции Евросоюза против России, "от которой происходит главная агрессия", а также пересмотреть "Северный поток-2.

По его словам, санкции должны оставаться до тех пор, пока минские соглашения не будут реализовано.

Напомним, генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр предложила сократить поставки газа по будущему трубопроводу "Северный поток-2". По ее словам, Германия должна ответить на политические опасения по поводу "Северного потока-2" после того, как Россия захватила украинских моряков в Керченском проливе. Она также отметила, что отказ от политической поддержки данного проекта - "слишком радикальный шаг", однако Берлин может инициировать сокращение объемов прокачиваемого газа.

На прошлой неделе Крамп-Карренбауэр заявила о возможности введения блокады судов Российской Федерации, которые будут направляться в порты США и Европейского союза. Данное заявление она сделала после инцидента с украинскими моряками в Керченском проливе.

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