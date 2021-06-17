Отец Софьи Сапеги просит Лукашенко помиловать дочь

"Ей угрожают очень серьезные тюремные сроки. В этом обращении, накануне визита Александра Лукашенко в Приморский край, я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Достаточно жестокости, в последнее время мир ею переполнен" - сказал Андрей Сапега.

Он отметил, что дочь "оказалась не в том месте и не с тем человеком", и отметил, что до встречи с экс-главным редактором, признанного в Белоруссии экстремистским, Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем София Сапега "была обычной девушкой".

Отец задержанного уточнил, что во время протестов в Минске София находилась в Литве.

"И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем,- это точно история любви, а не с точки зрения. Я думаю, она просто помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу вас о личной встрече",- заявил Андрей Сапега.

Он подчеркнул, что готов привести все необходимые гарантии того, что его дочь больше не будет вовлечена в противоправные действия.

Кроме того, он обратился к губернатору Приморского края Олега Кожемяко с просьбой оказать содействие в организации его личной встречи с Лукашенко.

"Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь. Прошу вас, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь",- добавил Андрей Сапега.