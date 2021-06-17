Батько Софії Сапеги просить Лукашенка помилувати доньку

"Їй загрожують дуже серйозні тюремні терміни. У цьому зверненні, напередодні візиту Олександра Лукашенка в Приморський край, я б хотів звернутися особисто до нього як батько до батька. Олександр Григорович, я прошу вас про милосердя. Досить жорстокості, останнім часом світ нею переповнений", - сказав Андрій Сапега.

Він наголосив, що донька "виявилася не в тому місці і не з тією людиною", та зазначив, що до зустрічі з екс-головним редактором, визнаного в Білорусії екстремістським, Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем Софія Сапега "була звичайною дівчиною".

Батько затриманої уточнив, що під час протестів у Мінську Софія знаходилася в Литві.

"І якщо щось вона і робила в той період, коли була знайома з Протасевичем, - це точно історія любові, а не з точки зору. Я думаю, вона просто допомагала Роману в його роботі. Олександр Григорович, як батько батька я прошу Вас про особисту зустріч", - заявив Андрій Сапега.

Він підкреслив, що готовий привести всі необхідні гарантії того, що його донька більше не буде залучена в протиправні дії.

Крім того, він звернувся до губернатора Приморського краю Олега Кожемяко з проханням сприяти в організації його особистої зустрічі з Лукашенком.

"Можливо, мені вдасться переконати його помилувати мою дочку. Прошу вас, не ламайте їй долю, вона просто маленька дівчинка, яка тільки починає життя", - додав Андрій Сапега.